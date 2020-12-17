AGGIORNAMENTO DATI CORONAVIS SU A PATERNO'

E' arrivato ieri sera l’aggiornamento da parte dell’amministrazione comunale dei dati di Covid-19 a Paternò.I casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere in calo rispetto ad i dati diffusi...

I casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere in calo rispetto ad i dati diffusi ieri, allo stato attuale sono 372 (-49 rispetto al precedente bollettino emesso ) di cui 33 (+1 rispetto al precedente bollettino) ospedalizzati. 1539 (-78 rispetto ad ieri ) sono i soggetti posti in isolamento domiciliare.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 16/12/2020 ORE 20:45

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere ancora in calo rispetto al dato trasmesso ieri, ed allo stato attuale sono 372 di cui 33 ospedalizzati. In diminuzione anche i soggetti posti in isolamento domiciliare, che sono 1461. I dati sono in continuo aggiornamento.