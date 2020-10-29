AGGIORNAMENTO DATI COVID-19 NEL COMPRENSORIO: 114 A PATERNO', 157 A MISTERBIANCO E 136 A BELPASSO

La situazione secondo gli ultimi comunicati dei rispettivi Sindaci aggiornata al 29 Ottobre 2020PATERNO':I casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano al momento 114 di cui 14 ospedalizzati, un cas...

La situazione secondo gli ultimi comunicati dei rispettivi Sindaci aggiornata al 29 Ottobre 2020

PATERNO':

I casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano al momento 114 di cui 14 ospedalizzati, un caso positivo tra i dipendenti comunali della Biblioteca Comunale "G.B. Nicolosi" a Paternò. Il sindaco Nino Naso, con apposita ordinanza, ha disposto la chiusura dei locali che sono adesso destinati a sanificazione dal 29 ottobre all'1 novembre 2020.

RAGALNA

L'utimo aggiornamento odierno riporta, a Ragalna n. 12 soggetti positivi al#Covid di cui 3 ospedalizzati e 9 in quarantena domiciliare.

Inoltre si registrano altri 23 casi di soggetti in isolamento fiduciario domiciliare.

SANTA MARIA DI LICODIA

Ad oggi contiamo 25 positivi a Santa Maria di Licodia (22 ufficiali Asp ed altri 3 in attesa di validazione del tampone effettuato in laboratori privati....) e 54 in isolamento domiciliare.

BELPASSO

Ci è arrivata l'ufficialità che un nostro concittadino è venuto a mancare. Ospedalizzato da qualche tempo anche per altre patologie, è deceduto anche a causa del Covid-19. Rinnovo le condoglianze alla famiglia da parte di tutta l'Amministrazione Comunale

Oggi nessuna riflessione, lasciamo spazio al cordoglio, permettetemi solo il consueto aggiornamento numerico che vede 1 guarito, ma purtroppo anche 7 nuovi contagi.

I dati complessivi: dal 3 agosto sono 136 in totale i casi positivi registrati a Belpasso, risalgono a 106 i casi attivi, 26 i guariti, 4 i deceduti. Tra i casi attivi salgono a 13 gli ospedalizzati.

BIANCAVILLA

I dati complessivi di oggi - 26 ottobre 2020 - diramati dal Comune relativi alla città di Biancavilla, parlano di:

- 40 persone risultate positive al Covid 19

- 6 si trovano ricoverate in ospedale.

- 55 le persone che, entrate in contatto con soggetti risultati positivi, si trovano in quarantena.

ADRANO

Ad Adrano i soggetti positivi da Covid sono 39 di cui 10 in ospedale. Allo stato attuale sono 101 i soggetti in isolamento.

MISTERBIANCO

Nel territorio comunale di Misterbianco, i soggetti attualmente positivi sono complessivamente n.157 (centocinquantasette), di cui n.17 ricoverati in ospedale e n.140 a domicilio.

Ammontano a n.286 (duecentottantasei) i soggetti, attualmente non positivi, sottoposti ad isolamento domiciliare non scaduto.