AGGIORNAMENTO DATI COVID A PATERNO'
Continuano a salire i casi di Coronavirus in cittò.L'ultimo bollettino aggiornato alle ore 13.30 porta il numero dei positivi a 354 soggetti positivi di cui 30 ospedalizzati. 23 i guariti e 669 posti...
Continuano a salire i casi di Coronavirus in cittò.
L'ultimo bollettino aggiornato alle ore 13.30 porta il numero dei positivi a 354 soggetti positivi di cui 30 ospedalizzati. 23 i guariti e 669 posti in isolamento domiciliare, purtroppo si registra un nuovo decesso, un uomo di 69 anni ricoverato da giorni e che fa salire a 7 le persone decedute dall'inizio della secondo ondata.
POST UFFICIALE
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano allo stato attuale 354 di cui 30 ospedalizzati. 23 i guariti e 669 posti in isolamento domiciliare. Si registra purtroppo anche 1 nuovo decesso. Si porgono le più sentite condoglianze alla famiglia. I dati sono in continuo aggiornamento.