95047

AGGIORNAMENTO DATI COVID A PATERNO'

Continuano a salire i casi di Coronavirus in cittò.L'ultimo bollettino aggiornato alle ore 13.30 porta il numero dei positivi a 354 soggetti positivi di cui 30 ospedalizzati. 23 i guariti e 669 posti...

A cura di Redazione Redazione
10 novembre 2020 13:57
AGGIORNAMENTO DATI COVID A PATERNO' -
News
Condividi

Continuano a salire i casi di Coronavirus in cittò.

L'ultimo bollettino aggiornato alle ore 13.30 porta il numero dei positivi a 354 soggetti positivi di cui 30 ospedalizzati. 23 i guariti e 669 posti in isolamento domiciliare, purtroppo si registra un nuovo decesso, un uomo di 69 anni ricoverato da giorni  e che fa salire a 7 le persone decedute dall'inizio della secondo ondata.

POST UFFICIALE

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano allo stato attuale 354 di cui 30 ospedalizzati. 23 i guariti e 669 posti in isolamento domiciliare. Si registra purtroppo anche 1 nuovo decesso. Si porgono le più sentite condoglianze alla famiglia. I dati sono in continuo aggiornamento.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047