AGGIORNAMENTO. ENNESIMO INCIDENTE SULLA SS121 A MISTERBIANCO, TRAFFICO RALLENTATO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
AGGIORNAMENTO ORE 20.45Si registrano ancora lunghe code in direzione Catania, mentre il traffico è ritornato quasi alla normalità in direzione Paternò.Ennesimo incidente stradale nella giornata di ogg...
AGGIORNAMENTO ORE 20.45
Si registrano ancora lunghe code in direzione Catania, mentre il traffico è ritornato quasi alla normalità in direzione Paternò.
Ennesimo incidente stradale nella giornata di oggi, 20 dicembre 2022 sulla ss121.
Il tamponamento che ha coinvolto più autovetture, si è verificato, nello stesso punto di quello verificatosi stamani, cioè nei pressi dello svincolo Sieli in direzione Catania.
Fortunatamente non avrebbero riportato gravi conseguenze le persone coinvolte nel sinistro.
Essendo le autovetture, coinvolte in corsia di sorpasso, il traffico sta subendo notevoli rallentamenti con una coda di circa 3 km che inizia nei pressi dello svincolo Piano Tavola.
A causa dei curiosi che rallentano nei pressi del sinistro, si verificano forti rallentamenti pure in direzione Paternò.
Elisa Longo