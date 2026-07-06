AGGIORNAMENTO ETNA – Aeroporto di Catania bloccato: stop ad arrivi e partenze fino alle 14
L'attività dell'Etna continua a condizionare lo scalo: pesanti disagi per migliaia di passeggeri.
A cura di Redazione
06 luglio 2026 10:04
Nuovo aggiornamento dall’aeroporto di Catania a seguito dell’attività vulcanica dell’Etna registrata nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio.
Al momento permane l’interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale delle partenze, fino alle ore 14:00 ora locale.
Una situazione che sta causando inevitabili disagi ai passeggeri in partenza e in arrivo dallo scalo etneo.
L’invito è quello di non recarsi in aeroporto senza prima aver verificato con la propria compagnia aerea lo stato del volo.
Seguiranno nuovi aggiornamenti in base all’evoluzione della situazione.