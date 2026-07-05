🚨 ULTIM'ORA – Tamponamento a catena sulla SS121: coinvolte almeno tre auto, rallentamenti verso Catania
🚨 ULTIM'ORA – Tamponamento a catena sulla SS121: coinvolte almeno tre auto, rallentamenti verso Catania
Intorno alle 18:30 di oggi, domenica 5 luglio 2026, si è verificato un incidente stradale sulla SS121, subito dopo lo svincolo di Valcorrente, in direzione Catania.
Per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto almeno tre autovetture.
Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 per prestare assistenza alle persone coinvolte.
Fortunatamente, secondo le prime informazioni, nessuno avrebbe riportato gravi conseguenze.
L'incidente sta causando rallentamenti alla circolazione nel tratto interessato. Le vetture coinvolte si trovano ferme sulla corsia di marcia di destra, con inevitabili disagi per gli automobilisti diretti verso Catania.
Seguiranno eventuali aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.