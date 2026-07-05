AGGIORNAMENTO ETNA: aeroporto di Catania nel caos, arrivi chiusi fino alle ore 5
Chiuso fino alle 5 di lunedì il settore C1 per la nube vulcanica. Consentite solo le partenze degli aerei già presenti nello scalo
Nuovi disagi all’aeroporto di Catania a causa dell’attività eruttiva dell’Etna registrata nella giornata di oggi, domenica 5 luglio.
A seguito della rotazione dei venti e dello spostamento della nube vulcanica, è stata disposta la chiusura dello spazio aereo corrispondente al settore Sud-Ovest, denominato C1, fino alle ore 5:00 di domani mattina, lunedì 6 luglio.
La decisione comporta, al momento, l’interruzione di tutte le attività di volo serali e notturne per gli aeromobili in arrivo nello scalo etneo. Restano invece consentite le partenze degli aerei già presenti all’interno dell’aeroporto.
La situazione resta in continua evoluzione e nuovi aggiornamenti potrebbero arrivare nelle prossime ore, in base all’andamento dell’attività vulcanica e alla direzione dei venti.
L’aeroporto invita i passeggeri a non recarsi nello scalo senza aver prima verificato con la propria compagnia aerea lo stato del volo, per evitare disagi e lunghe attese.
L’eruzione dell’Etna, già dalla mattinata, aveva provocato emissione di cenere e restrizioni operative sul traffico aereo, con ripercussioni sui voli in arrivo a Catania.
Fact Check
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Fonti:
Verificato il: 05 luglio 2026