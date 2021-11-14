AGGIORNAMENTO: GRAVE INCIDENTE QUESTA SERA SULLA SS121, 5 I FERITI

È di cinque feriti il pesante bilancio del grave incidente stradale verificatosi questa sera, poco dopo le 19 sulla superstrada 121.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte 5 autovetture, una Golf Volkswagen, una Bmw, una Fiat Panda, una Fiat 500 ed una Seat Ibiza, che per cause in fase d'accertamento da parte dell'autorità si sono scontrate in modo violento.

L'impatto si è verificato tra lo svincolo Palazzolo e lo svincolo del centro commerciale in direzione Catania un paio di metri prima dal restringimento della carreggiata per i lavori che si stanno svolgendo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dei veicoli, quattro ambulanze per dare i primi soccorsi ed i Carabinieri per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica.

I cinque feriti, tra cui ci sono minori, sono stati trasportati 2 al Policlinico, 2 al Garibaldi di Catania ed uno a Paternò, al momento non si conoscono le gravita delle ferite riportate.

Il traffico al momento è bloccato in direzione Misterbianco, è stata istituita uscita obbligatoria nello svincolo Palazzolo per consentire le operazioni di soccorso ed i rilevi in totale sicurezza., rallentamenti si registrano in direzione opposta, a causa dei “curiosi” che tendono a rallentare all'altezza dell’incidente per guardare l’accaduto.

