AGGIORNAMENTO – Incendi ancora attivi tra Paternò, Belpasso e Ragalna: campagne devastate, auto e furgoni distrutti

Fiamme ancora accese in diverse zone, prosegue il lavoro di Vigili del Fuoco, Forestale e Protezione Civile

Prosegue l’emergenza incendi nel comprensorio etneo. Dopo ore di interventi su più fronti, alcuni roghi risultano ancora attivi tra Paternò, Belpasso, Ragalna e Scalilli, mentre comincia a delinearsi un quadro pesante dei danni provocati dalle fiamme.

Il fuoco non ha interessato soltanto sterpaglie e vegetazione. In diverse aree le fiamme hanno raggiunto campagne, terreni privati e proprietà, coinvolgendo anche numerosi mezzi.

Particolarmente grave la situazione in contrada Scalilli, dove le immagini mostrano vaste porzioni di terreno annerite e diversi veicoli, tra auto e furgoni, distrutti o gravemente danneggiati dal fuoco.

Durante le fasi più critiche dell’emergenza, alcune abitazioni sono state evacuate in via precauzionale per l’avvicinarsi delle fiamme. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per garantire la sicurezza nelle aree interessate.

SP57 bloccata, fiamme tra Belpasso e Ragalna

Situazione difficile anche lungo la SP57, dopo la zona di Feudo San Vito, dove un vasto incendio ha interessato un’ampia area di vegetazione tra Belpasso e Ragalna.

Le fiamme, favorite dal vento e dalla vegetazione secca, hanno imposto la chiusura della strada durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Altri roghi sono stati segnalati nel corso della giornata a Ragalna, nella zona Acquarossa di Belpasso, a Paternò in via Mongibello e nei pressi dello svincolo della SS121, dove il fuoco ha interessato anche la vegetazione ai margini della carreggiata provocando rallentamenti.

Grande lavoro per Vigili del Fuoco, Forestale e volontari

È stata ed è ancora una giornata durissima per Vigili del Fuoco, Corpo Forestale e volontari delle diverse associazioni di Protezione Civile, impegnati senza sosta su numerosi fronti contemporaneamente.

Un lavoro enorme, reso particolarmente complesso dalle alte temperature, dal vento e dalla vegetazione secca, con uomini e mezzi chiamati a contenere l’avanzata delle fiamme e a proteggere abitazioni, terreni e attività.

Accanto alle operazioni di spegnimento prosegue anche la bonifica delle aree già percorse dal fuoco, mentre la conta dei danni è ancora in corso.

Campagne devastate, alberi e vegetazione bruciati, proprietà raggiunte dalle fiamme e diversi mezzi distrutti rappresentano il pesante bilancio provvisorio di una giornata che continua a tenere in apprensione l’intero comprensorio.

La situazione resta in evoluzione e alcuni roghi sono ancora attivi.