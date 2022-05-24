95047

AGGIORNAMENTO: INCIDENTE SULLA SS121 CODE DIREZIONE PATERNO'

AGIORNAMENTO ORE 19.45Ancora lunghe code in direzione in direzione Paternò a causa del sinistro che si è verificato nel pomeriggio di oggi sulla ss121.Al momento si registrano circa 3 km di filaFLASHU...

A cura di Redazione Redazione
24 maggio 2022 19:50
AGGIORNAMENTO: INCIDENTE SULLA SS121 CODE DIREZIONE PATERNO' -
News
Condividi

AGIORNAMENTO ORE 19.45

Ancora lunghe code in direzione in direzione Paternò a causa del sinistro che si è verificato nel pomeriggio di oggi sulla ss121.

Al momento si registrano circa 3 km di fila

FLASH

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi,  24 Maggio 2022 sulla SS 121, nei pressi dello svincolo Misterbianco/Sieli in direzione Catania.

Nel sinistro secondo le primissime informazioni sarebbe coinvolto un solo veicolo, una Fiat Panda,  che per cause al vaglio da parte della Polizia Municipale di Misterbianco è andata a sbattere violentemente contro il guard rail.

Non avrebbe riportato nessuna grave conseguenza il conducente del mezzo.

Forte ripercussioni sul traffico, al momento  si registrano lunghe code di circa 4 km in direzione Paternò, con la coda che inizia in Via Comunità Economica Europea, ripercussioni pure  nelle vie secondarie al luogo del sinistro

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047