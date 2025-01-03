AGGIORNAMENTO. PATERNO', INCIDENTE A TRE FONTANE: UOMO IN CODICE ROSSO AL CANNIZZARO DOPO UNA VIOLENTA CADUTA

Ieri mattina, 2 gennaio 2025, intorno alle ore 08:40, si è verificato un grave incidente sulla Strada Provinciale 58, in contrada Tre Fontane. Un uomo di 56 anni, residente a Paternò, è rimasto coinvo...

Ieri mattina, 2 gennaio 2025, intorno alle ore 08:40, si è verificato un grave incidente sulla Strada Provinciale 58, in contrada Tre Fontane. Un uomo di 56 anni, residente a Paternò, è rimasto coinvolto in un incidente mentre si trovava con il proprio cavallo.

Per cause ancora in fase di accertamento, l’uomo è caduto violentemente a terra, riportando gravi ferite che hanno richiesto un intervento immediato dei soccorsi. Le prime ricostruzioni lasciano ipotizzare che possa essere stato trascinato dal cavallo, dinamica che ha provocato un trauma facciale e toracico, oltre a varie fratture e ferite multiple.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che, valutata la gravità delle condizioni del ferito, ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’elicottero è atterrato nelle campagne circostanti e, dopo aver fornito le prime cure, ha trasportato l’uomo in codice rosso al Trauma Center del Policlinico "Cannizzaro" di Catania per accertamenti e ulteriori trattamenti specialistici.

Attualmente, l'uomo si trova intubato e in condizioni gravi presso il Trauma Center. I medici stanno monitorando attentamente il paziente, sottoponendolo a procedure diagnostiche e interventi volti a stabilizzare il quadro clinico.

Per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza, il traffico sulla Strada Provinciale 58 è stato temporaneamente bloccato, causando disagi alla viabilità e rallentamenti per gli automobilisti in transito. La circolazione è stata ripristinata solo dopo la rimozione dell’elicottero e la messa in sicurezza dell’area.

Le autorità competenti sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Eventuali aggiornamenti sulle condizioni del ferito saranno comunicati non appena disponibili.