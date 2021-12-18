AGGIORNAMENTO. SCOSSA DI TERREMOTO DI MAGNITUDO 2.7 A RAGALNA ALLE ORE 22.40

AGGIORNAMENTO ORE 23.00Un terremoto di magnitudo ML 2.7 è avvenuto alla ore 22:40:34 nella zona: 1 km E Ragalna (CT), con coordinate geografiche (lat, lon) 37.633, 14.946 ad una profondità di 4 km.A...

AGGIORNAMENTO ORE 23.00

Un terremoto di magnitudo ML 2.7 è avvenuto alla ore 22:40:34 nella zona: 1 km E Ragalna (CT), con coordinate geografiche (lat, lon) 37.633, 14.946 ad una profondità di 4 km.

Allarme sui social network con molte persone che dicono di aver sentito la scossa, preceduta da un forte boato, soprattutto nelle zone vicino all’epicentro

Non ci sono al momento segnalazione di danni a persone o cose.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV_OE (Catania).

I primi 5 Comuni più vicini

Sicilia CT 0.3 km Ragalna

Sicilia CT 5.4 km Santa Maria di Licodia

Sicilia CT 5.6 km Belpasso

Sicilia CT 7.0 km Biancavilla

Sicilia CT 7.4 km Nicolosi

Altre micro scosse si sono registrate

ORE 23:17:44 1.1 ML 37.635 14.943 5.2 0.1 km NW da Ragalna (CT)

ORE 23:05:16 1.0 ML 37.638 14.942 5.3 0.4 km N da Ragalna (CT)

ORE 22:42:55 1.2 ML 37.619 14.938 5.5 1.8 km S da Ragalna (CT)

Un terremoto di magnitudo ML 3.5 è avvenuto nella zona 5 km E Troina (EN) il 18/12/2021 22:24:45 ad una profondità di 31.3 km. Coordinate geografiche: latitudine 37.7822, longitudine 14.6577.

Una replica è stata registrata pochi minuti dopo, alle ore 22.28 di magnitudo ML 2.0 con epicentro sempre Troina ad una profondità di 47 km.

DATI

La localizzazione preliminare è la seguente:# Data e ora locale: 18 dic 2021 22:24:45# Coordinate Epicentrali: 37.782 14.658# Zona: 5 Km E Troina (EN)# Magnitudo Richter: 3.5 ML# Profondità: 31.3 km