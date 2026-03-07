Aggiornamento terremoto Ragalna: oltre 250 interventi dei Vigili del Fuoco, evacuate 4 famiglie dopo le scosse sull’Etna.

Aggiornamento sull'attività dei Vigili del Fuoco

Aggiornamento alle ore 18.00 del 07 marzo 2026

Dall'inizio dell'emergenza, gli interventi e le verifiche effettuate sono n. 252 e, al momento, gli interventi da espletare sono n. 121.

In data odierna sono state effettuati 65 interventi, 5 dei quali eseguiti dalla protezione civile.

Si tratta, per la maggior parte, di sopralluoghi di verifica per danni alle strutture e recupero beni.

Le aree del territorio del Comune di Ragalna prevalentemente interessate continuano ad essere la via Dante Alighieri, via Paternò e il villaggio San Francesco.

In via Pedalino n 14 a Ragalna (CT), sono state evacuate n. 4 famiglie, residenti in abitazioni dichiarate inagibili a seguito del sopralluogo di verifica di stabilità.

Continuano ad operare sullo scenario: n. 2 squadre operative e n. 3 funzionari tecnici dei Vigili del Fuoco.

Il coordinamento delle rihieste d'intervento è affidato all'Unità di Comando Locale dei Vigili del Fuoco, che lavora a stretto contatto con la Sala Operativa del Comando Provinciale di Catania e con il Centro Operativo del Comune di Ragalna.