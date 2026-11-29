🔴 AGGIORNAMENTO AGGIORNAMENTO – Tragedia sull’A19, un morto nell’incidente tra Agira e Dittaino

Coinvolti due veicoli. Autostrada chiusa in direzione Palermo, traffico deviato lungo la SS192.



Tragico bilancio del grave incidente stradale verificatosi nella mattinata di oggi, domenica 29 novembre 2026, lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, nel territorio di Agira, in provincia di Enna.



Secondo quanto comunicato da Anas, nel sinistro, avvenuto all’altezza del chilometro 139,500 e che ha coinvolto due veicoli, una persona ha perso la vita.

Un 50ene di Caltanissetta.



Le cause e l’esatta dinamica dell’incidente sono ancora in corso di accertamento.



La carreggiata in direzione Palermo rimane temporaneamente chiusa al traffico, con uscita obbligatoria allo svincolo di Agira e rientro allo svincolo di Dittaino, percorrendo la strada statale 192.



Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine, impegnati nella gestione della viabilità e nelle operazioni necessarie per consentire la riapertura del tratto autostradale nel più breve tempo possibile.



Al momento non si hanno ulteriori informazioni sull’identità della vittima e sulle circostanze dell’accaduto.



NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO.

