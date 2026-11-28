AGGIORNAMENTO Motta Sant’Anastasia, muore dopo 14 giorni la 53enne investita dal mezzo dei rifiuti

La donna è deceduta nella notte dopo due settimane di ricovero al Cannizzaro di Catania. L’incidente era avvenuto lo scorso 13 novembre.

Tragico epilogo per l’incidente stradale avvenuto lo scorso 13 novembre a Motta Sant’Anastasia, dove una donna di 53 anni era rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un mezzo adibito alla raccolta dei rifiuti.

Questa mattina, venerdì 27 novembre, è purtroppo arrivata la triste notizia: la donna non ce l’ha fatta ed è deceduta nella notte, dopo circa due settimane di ricovero.

Le sue condizioni erano apparse particolarmente gravi sin dai primi momenti. Sul luogo dell’incidente era stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che aveva provveduto al trasferimento della 53enne in codice rosso all’ospedale Cannizzaro di Catania.

L’incidente si era verificato in viale delle Regioni, a Motta Sant’Anastasia. Sul posto erano intervenuti anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Per circa due settimane si era sperato in un miglioramento delle condizioni della donna. Purtroppo, nella notte, è sopraggiunto il decesso.

Una notizia che segna il tragico epilogo di una vicenda che lascia dolore nella comunità di Motta Sant’Anastasia.

La redazione di 95047.it esprime le più sincere condoglianze ai familiari della donna e si unisce al loro dolore.