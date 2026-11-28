Paternò, attenzione alle banconote da 50 euro: segnalati possibili falsi
Segnalazioni giunte alla nostra redazione sulla possibile circolazione di banconote contraffatte. L’invito alla prudenza è rivolto soprattutto ai commercianti.
Attenzione alle banconote da 50 euro. Nelle ultime ore sono giunte alla redazione di 95047.it alcune segnalazioni riguardanti la possibile circolazione di banconote false a Paternò.
Alla nostra redazione è stata trasmessa anche una fotografia che mostra alcune banconote da 50 euro ritenute sospette.
L’invito rivolto ai commercianti, ai titolari delle attività commerciali e ai cittadini è quello di prestare particolare attenzione durante i pagamenti in contanti, verificando accuratamente le banconote ricevute.
Una maggiore prudenza è consigliata anche in vista del Black Friday e dell’avvicinarsi delle festività natalizie, periodo caratterizzato da un aumento degli acquisti.
In caso di dubbi sull’autenticità di una banconota, è consigliabile non rimetterla in circolazione e rivolgersi alle forze dell’ordine o a un istituto bancario per le necessarie verifiche.
Al momento non si registrano conferme ufficiali. Pubblichiamo la segnalazione a scopo informativo e preventivo, invitando tutti a prestare attenzione.