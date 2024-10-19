AGGIORNAMENTO TRAGICO A CATANIA: IL PEDONE INVESTITO IN VIA SEBASTIANO CATANIA È MORTO
Arriva un aggiornamento tragico riguardo al grave incidente avvenuto questa sera in via Sebastiano Catania a Catania. Purtroppo, le ferite riportate dal pedone, un uomo di 67 anni, si sono rivelate troppo gravi.
Nonostante i disperati tentativi di rianimazione da parte dei sanitari giunti sul posto, l'uomo è deceduto a causa delle gravissime lesioni subite nell'investimento.
Le generalità della vittima non sono ancora state rese note. Le autorità continuano a indagare per chiarire le esatte dinamiche dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità.