95047

AGGIORNAMENTO TRAGICO A CATANIA: IL PEDONE INVESTITO IN VIA SEBASTIANO CATANIA È MORTO

Arriva un aggiornamento tragico riguardo al grave incidente avvenuto questa sera in via Sebastiano Catania a Catania. Purtroppo, le ferite riportate dal pedone, un uomo di 67 anni, si sono rivelate tr...

A cura di Redazione Redazione
19 ottobre 2024 23:06
AGGIORNAMENTO TRAGICO A CATANIA: IL PEDONE INVESTITO IN VIA SEBASTIANO CATANIA È MORTO -
News
Condividi

Arriva un aggiornamento tragico riguardo al grave incidente avvenuto questa sera in via Sebastiano Catania a Catania. Purtroppo, le ferite riportate dal pedone, un uomo di 67 anni, si sono rivelate troppo gravi.

Nonostante i disperati tentativi di rianimazione da parte dei sanitari giunti sul posto, l'uomo è deceduto a causa delle gravissime lesioni subite nell'investimento.

Le generalità della vittima non sono ancora state rese note. Le autorità continuano a indagare per chiarire le esatte dinamiche dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047