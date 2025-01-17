AGGIORNAMENTO UFFICIALE DELLA PROTEZIONE CIVILE: SICILIA COLPITA DA TROMBE D’ARIA E BLACKOUT

Emergenza maltempo in Sicilia: situazione aggiornata alle ore 19.00Di seguito, le principali situazioni che sono state affrontate nelle ultime ore:A Randazzo (CT), 16 persone (13 adulti e 3 bambini) s...

Emergenza maltempo in Sicilia: situazione aggiornata alle ore 19.00

Di seguito, le principali situazioni che sono state affrontate nelle ultime ore:

A Randazzo (CT), 16 persone (13 adulti e 3 bambini) sono state evacuate a scopo precauzionale a causa dell’ingrossamento del torrente Annunziata. Le famiglie sono state sistemate da parenti e in strutture alberghiere con il supporto della Croce Rossa, Vigili del fuoco, Corpo Forestale e Carabinieri.

A Scordia (CT) l'esondazione dei torrenti Salto Primavera e del torrente Loddiero sono rientrate. Le persone allontanate per precauzione sono rientrate nelle proprie abitazioni. Al momento non piove.

Siracusa – Augusta, Noto, Sortino e Avola: Delle trombe d’aria hanno causato danni diversi danni. In particolare, nel pomeriggio di oggi, un disastroso tornado, accompagnato da pioggia intensa e forti raffiche di vento, ha provocato il crollo di numerosi pali dell’energia elettrica, causando anche dei blackout estesi. Inoltre, diversi edifici e strutture precarie sono stati scoperchiati e si registrano diversi danni. Vigili del Fuoco e volontari di protezione civile sono all’opera per ripristinare le condizioni di sicurezza e viabilità

A Caltanissetta una vecchia casa è crollata, sul luogo vigili del fuoco e forze di polizie ne stanno verificando le cause. Non si registrano danni a persone o cose.

-Enna – Valguarnera: I Vigili del Fuoco di Enna hanno effettuato l’abbattimento controllato di un abete inclinato pericolosamente sul sagrato della Chiesa Madre di Valguarnera.

A Leonforte (EN), su segnalazione dei carabinieri si è verificata una colata di fango su SS 121. É intervenuta l’OdV 1083, con 3 operatori e un modulo.

A Cefalù (PA), a causa del forte vento una tettoia di un Lido è stata staccata e si è riversata sul Lungomare senza causare danni a persone o cose. Prontamente rimossi i detriti dall’associazione di Volontariato ONVGI di Cefalù.

A Messina, il porto di Tremestieri è stato chiuso dalle ore 19.00 di ieri. Il traffico marittimo è stato deviato sul porto principale della città.

A Milazzo (Me) la Piscina Comunale è stata scoperchiata dal vento, rotti anche infissi e portone; Caduti diversi alberi in strada e pali di energia elettrica.

Oliveri (ME). Il torrente Saia Castello, che passa al centro del paese è salito rapidamente di livello. Si registra un alto rischio di esondazione.

Numerosi alberi, calcinacci, cartelli stradali e pali della luce sono stati abbattuti dal vento in diverse zone dell’isola, causando anche balck out temporanei in decine di comuni dell’Isola.

Disposte anche numerose chiusure di strade per allagamenti

Complessivamente, sono stati attivati dai sindaci 161 Centri Operativi Comunali (COC), riuniti i CCS di Agrigento, Messina, Catania, Ragusa e Siracusa in modalità telematica.

Il sistema del volontariato è

pienamente operativo, con 400 operatori e oltre 100 mezzi specializzati come pick-up e pompe idrovore, impegnati nel pattugliamento e nella gestione delle criticità.

Il capo dipartimento Salvo Cocina, segue l’evolversi della situazione in contatto con i Prefetti e con il presidente della Regione Renato Schifani.

Nonostante i fenomeni piovosi persistenti la tendenza è al miglioramento ma non si escludono fenomeni locali di forte intensità. Si invita la popolazione a seguire le comunicazioni ufficiali e a mantenere la massima prudenza.

Il Dipartimento invita pertanto i cittadini a seguire con attenzione le comunicazioni ufficiali sul sito www.protezionecivilesicilia.it, dal quale è possibile anche monitorare in tempo reale le precipitazioni piovose cumulate al link https://www.protezionecivilesicilia.it:8443/aegis/map/map2d