AGGIORNAMENTO ULTIM’ORA – Etna, nuovo stop all’aeroporto di Catania: arrivi e partenze sospesi fino alle 16 di giovedì 13 agosto
AGGIORNAMENTO ULTIM’ORA – Etna, nuovo stop all’aeroporto di Catania: arrivi e partenze sospesi fino alle 16 di giovedì 13 agosto
ATANIA – Nuova pesante limitazione per il traffico aereo a causa dell’attività eruttiva dell’Etna. L’Aeroporto di Catania ha comunicato alle ore 14:00 di oggi, mercoledì 12 agosto, l’estensione della chiusura del settore B3 dello spazio aereo.
La misura comporta la sospensione degli arrivi e delle partenze dall’aeroporto di Catania fino alle ore 16:00 di domani, giovedì 13 agosto 2026.
Proseguono quindi i forti disagi per migliaia di viaggiatori, mentre la situazione viene costantemente aggiornata in base all’evoluzione dell’attività dell’Etna e alle condizioni dello spazio aereo.
L’aeroporto invita i passeggeri, prima di recarsi nello scalo, a verificare direttamente con la propria compagnia aerea lo stato del volo, eventuali cancellazioni, ritardi o riprogrammazioni.
La situazione resta in evoluzione e sono attesi ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.