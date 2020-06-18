AGGREDISCE E DERUBA UN ANZIANO A MISTERBIANCO: ARRESTATO

La Polizia di Stato ha arrestato oggi ANASTASI Andrea, classe 1981 , responsabile, di rapina aggravata in concorso. Agenti del Commissariato Nesima, infatti, hanno eseguito un O.C.C.C. emesso dal G.I....

La Polizia di Stato ha arrestato oggi ANASTASI Andrea, classe 1981 , responsabile, di rapina aggravata in concorso. Agenti del Commissariato Nesima, infatti, hanno eseguito un O.C.C.C. emesso dal G.I.P. di Catania, a seguito di un’intensa attività di indagine che gli investigatori hanno portato avanti sin dal mese di gennaio.

L’arrestato si era reso protagonista di una rapina ai danni di un anziano il quale, dopo aver prelevato 1.000 euro dall’Ufficio postale di via A. Pacinotti, era stato pedinato e aggredito nei pressi della propria abitazione di Misterbianco.

I poliziotti del Commissariato, hanno acquisito tutte le immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza di alcuni esercizi commerciali vicini all’Ufficio Postale teatro della rapina e quelli dell’Ufficio Postale stesso, riscontrando elementi oggettivi che dimostravano il sicuro coinvolgimento nel reato dell’ANASTASI quale esecutore materiale.

Tale attività ha permesso di individuare, senza ombra di dubbio, il veicolo utilizzato dal rapinatore nelle fasi della rapina, ossia una Toyota Yaris che è risultata appartenere alla moglie dell’ANASTASI.

Una “mano” agli investigatori è insperatamente giunta anche dal recente periodo di lock down, allorquando proprio l’Anastasi venne fermato a bordo del veicolo col quale ha commesso la rapina, dichiarando – e, quindi, fugando ogni dubbio – che la vettura in questione era in suo uso, sebbene intestata al coniuge. Tale informazione, sapientemente colta e utilizzata dai poliziotti che nella loro attività si sono avvalsi di ogni possibile fonte info-investigativa, ha permesso all’A.G. di accelerare l’emissione della misura restrittiva, avendo, per stessa amissione del reo, un elemento inconfutabile della sua responsabilità nel reato.

Ultimate le formalità di rito l’Anastasi veniva tradotto presso la locale Casa Circondariale di P.zza Lanza, a disposizione dell’A.G. competente.