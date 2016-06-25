Agguato ad un 25enne: inseguito dai sicari si rifugia dietro il bancone di una pizzeria

I fatto sono accaduti giovedì sera: ci sono due arresti per tentato omicidio

95047.it DI SEGUTO LA RICOSTRUZIONE DEGLI INQUIRENTI:

IMPELLIZZERI Marco,Catania 15-08-1993 I fatti, avvenuti alle ore 23:00 circa del 23.06.2016 nei pressi di una pizzeria di Paternò, mentre la vittima trascorreva una serata con gli amici, hanno visto gli arrestati compiere un raid punitivo attraverso l’esplosione di alcuni colpi di pistola, calibro 9 x 21, che non hanno raggiunto il bersaglio poiché il giovane, compreso l’imminente pericolo, ha cercato riparo entrando nel locale e rifugiandosi dietro il bancone del pizzaiolo. Ivi, è stato inseguito dai due criminali che, però, non trovandolo si sono dileguati a bordo di uno scooter. I militari, allertati da una chiamata al 112, che segnalava l’esplosione di colpi di arma da fuoco, immediatamente si sono recati sul luogo dell’accaduto. Visionate le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza ed acquisite le prime testimonianze, gli investigatori sono riusciti a ricostruire le dinamiche dell’evento delittuoso evidenziando la fisionomia dei correi, che agendo a volto scoperto, sono stati identificati.