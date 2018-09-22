AGLI IMBARCHI DI MESSINA CON UNDICI CHILI DI COCAINA NASCOSTI DENTRO L'AUTO, ARRESTATO UN CALABRESE

Continuano i controlli delle Fiamme Gialle a contrasto del traffico di stupefacenti. I finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno eseguito un nuovo sequestro di oltre 11 chili di cocaina pres...

Continuano i controlli delle Fiamme Gialle a contrasto del traffico di stupefacenti. I finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno eseguito un nuovo sequestro di oltre 11 chili di cocaina presso gli imbarcaderi dei traghetti che collegano con la Calabria, trasportata all’interno di un autoveicolo diretto in Sicilia ed arrestato un altro corriere. L’operazione è stata eseguita nel corso dei controlli effettuati dalle Fiamme Gialle presso gli imbarcaderi delle navi traghetto grazie all’esperienza investigativa maturata dai finanzieri, che va sempre di più a consolidarsi, ed all’eccellente fiuto dei cani antidroga. In tale ambito i militari hanno sottoposto a controllo numerosi autoveicoli provenienti dalla Calabria. È stato il fiuto del cane Dandy a segnalare la presenza della sostanza stupefacente all’interno dell’auto condotta da un uomo, che da un primo controllo non era stata rinvenuta. Per tale motivo, i finanzieri hanno eseguito un controllo più approfondito sul mezzo provvedendo allo smontaggio dei pannelli interni dell’abitacolo. È stato allora che i finanzieri hanno scoperto 10 panetti di cocaina, avvolti in involucri di cellophane e sigillati con nastro da imballaggio. Il corriere della droga, un uomo di origine calabrese, è stato tratto in arresto in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti e successivamente tradotto in carcere in attesa di giudizio. Oltre alla sostanza stupefacente è stato sequestrato anche il mezzo su cui

viaggiava il corriere.

L’operazione testimonia il continuo e quotidiano impegno delle Fiamme Gialle a tutela della legalità ed ha consentito di impedire l’immissione sul mercato dello spaccio di un considerevole quantitativo di droga, la cui vendita avrebbe potuto fruttare notevoli guadagni illeciti.