⚠️ Agostino Mangione, 84enne, scomparso dal pronto soccorso – Appello della Prefettura di Catania

CATANIA – È scomparso nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 15:30, l’84enne Agostino Mangione, che si è allontanato dal pronto soccorso dell’Ospedale San Marco. L’uomo si trovava nella struttura sanitaria quando, per cause ancora da chiarire, ha fatto perdere le proprie tracce.

Secondo le informazioni diffuse, l’anziano è alto circa 1,68 metri, pesa 55 kg ed ha una corporatura minuta. Al momento della scomparsa indossava jeans, scarpe marroni, un cappellino con visiera e un giubbotto smanicato, e portava con sé uno zainetto nero. Non aveva con sé un telefono cellulare, ma potrebbe avere documenti di identità.

L’uomo è affetto da demenza senile e potrebbe apparire disorientato, con difficoltà nei movimenti e nell’orientamento.

La Prefettura invita chiunque lo avvistasse a segnalarlo tempestivamente alle forze dell’ordine tramite i numeri di emergenza 112, 113 o 118. In caso di incontro, si raccomanda, ove possibile, di avvicinarlo con calma, non lasciarlo solo e attendere l’arrivo dei soccorsi, mantenendo un atteggiamento rassicurante.

Le ricerche sono in corso sul territorio della città di Catania e nelle aree limitrofe.