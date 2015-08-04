Agosto intenso per il "Posto dei racconti" di Cuticchio

Il 12 e 13 settembre alla Collina, la rappresentazione finale dell'Orlando Innamorato

La locandina (CLICCA PER INGRANDIRE)

95047.it Proseguono a Paternò le attività del laboratorio di Mimmo Cuticchio che conclude la formazione teatrale del Posto dei Racconti. A suggellare il tutto, ci sarà uno spettacolo finale che si terrà il 12 e il 13 settembre sulla Collina Storica creato da duecento persone che hanno partecipato ad percorso di formazione davvero entusiasmante e, se volete, sofferto.

Ad essere presenti, vi saranno anche artisti di altissimo livello che hanno già aderito a questa iniziativa, tra questi: il compositore Pippo Russo, il danzatore della compagnia di Pina Bausch, Damiano Bigi, l'attore napoletano Giovanni Ludeno. E sono tanti altri i gruppi paternesi che sosterranno l'Orlando Innamorato.