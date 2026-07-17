Agrigento, 131 insegnanti impiegati irregolarmente in un istituto paritario: evasione per oltre 435mila euro

Nel mirino una cooperativa che gestisce una scuola privata: emersi anche 300mila euro di ricavi non dichiarati

Un controllo della Guardia di Finanza ha fatto emergere presunte irregolarità nella gestione del personale docente di un istituto scolastico paritario di Agrigento.

Gli accertamenti hanno riguardato una società cooperativa che gestisce una scuola privata con corsi di istruzione secondaria di secondo grado. L’attività investigativa è stata condotta dalle Fiamme Gialle del Comando provinciale di Agrigento insieme alla Direzione provinciale dell’Inps.

Nel corso delle verifiche è stata esaminata la posizione di 131 insegnanti, tutti impiegati nelle materie previste dai programmi scolastici. I docenti risultavano formalmente assunti attraverso contratti di collaborazione a progetto.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, però, le modalità con cui veniva svolta l’attività didattica sarebbero state riconducibili a veri e propri rapporti di lavoro subordinato.

I contratti sono stati quindi riqualificati e alla cooperativa sono stati contestati contributi previdenziali non versati e sanzioni per una somma complessiva superiore a 435mila euro.

Le verifiche fiscali avrebbero inoltre permesso di individuare circa 300mila euro di ricavi non dichiarati. La somma è stata segnalata all’Agenzia delle Entrate, che procederà con gli accertamenti per il recupero delle imposte.

Al termine dell’attività, il legale rappresentante della società cooperativa è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento.

L’ipotesi di reato contestata riguarda l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali dovute per i lavoratori.