AGRIGENTO, ALLA VALLE DEI TEMPLI SCOPERTO UN RICCO DEPOSITO VOTIVO CON 60 STATUE

Un ricchissimo deposito votivo composto da almeno una sessantina di statuette, protomi e busti femminili in terracotta, lucerne e piccoli vasi, frammenti di bronzo, mescolati a un gran numero di ossa, è emerso durante gli scavi nella Valle dei Templi, nella asa VII b, che costituisce parte del complesso abitativo a nord del tempio di Giunone.

La campagna è interamente finanziata e sostenuta dalla Regione Siciliana attraverso il Parco archeologico, diretto da Roberto Sciarratta, ed è guidata dall'archeologa Maria Concetta Parello.

I ritrovamenti - dice la Regione - permettono di comprendere le dinamiche della distruzione di Akragas del 406 a.C. ad opera dei Cartaginesi, quando gli abitanti dovettero fuggire in esodo verso Gela lasciando, come scrive Diodoro Siculo, "tutto quello che aveva costituito la loro felicità", quindi i beni, l'ordinario, gli dei dinanzi a cui pregare.

"Lavoriamo senza sosta per restituire alla Sicilia momenti di storia che le appartengono - afferma l'assessore ai Beni culturali e all'identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato -.

I ritrovamenti della Valle, che in questo momento sta vivendo una stagione straordinaria con gli oltre 23.400 visitatori soltanto nell'ultimo weekend, giungono durante una campagna di scavi avviata nel 2019 e poi bloccata dal Covid e questo rende ancor più significativo il ritrovamento. Sembra che ogni sito in questo momento abbia qualcosa da dirci".

Il deposito votivo, che sembrerebbe sistemato sopra i livelli di distruzione della casa, potrebbe raccontare il momento in cui gli oggetti che lo compongono furono recuperati dagli akragantini dopo la distruzione. Per definire con certezza la funzione dell'interessante deposito occorrerà proseguire la ricerca, ponendo massima attenzione alle connessioni stratigrafiche tra il deposito e i livelli di vita e di abbandono della casa.

Intanto è già stato programmato il restauro dei numerosissimi reperti recuperati in previsione di una loro immediata valorizzazione.