AGRIGENTO: ATTACCATA DA DECINE DI GROSSE MEDUSE, 25ENNE FINISCE IN OSPEDALE

E' stata toccata e quindi ustionata da decine di meduse mentre nuotava a circa 250 metri dalla riva a Cannatello, rione balneare di Agrigento. Una pallavolista venticinquenne di Lucca, in vacanza con il fidanzato, è stata soccorsa dai bagnini Felice Amodio e Giuseppe Filippazzo della cooperativa "Ulisse" di Porto Empedocle (AG).

La giovane è stata portata a riva e poi trasferita al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento dove è stata medicata.