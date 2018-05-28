AGRIGENTO: Auto giù da ponte, morti madre e figlio di 4 anni

Una donna e suo figlio di 4 anni sono morti in un incidente stradale sulla starda che collega Santo Stefano Quisquina (Ag) a Lercara Friddi: l'auto guidata dalla donna è precipitata dal viadotto in contrada Contuberna.

L'altra figlia della donna, di 7 anni, è stata invece tirata fuori dalle lamiere contorte ed è stata trasferita, in elisoccorso, all'ospedale dei bambini di Palermo.

E' in gravissime condizioni.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e le ambulanze del 118. Sul luogo dell'incidnete è arrivato anche il sindaco di Santo Stefano Quisquina, Francesco Cacciatore.

La donna, una impiegata di 32 anni, a quanto pare, stava recandosi al lavoro - e in macchina c'erano i suoi bambini - quando si è verificato l'incidente stradale autonomo.

Non è chiaro cosa sia accaduto.

ANSA