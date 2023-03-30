AGRIGENTO. BIMBA DI 4 ANNI VIENE RICOVERATA A CAUSA DELLA FEBBRE ALTA E DOPO ALCUNE ORE MUORE: APERTA INCHIESTA

I genitori di una bambina di 4 anni di Sambuca di Sicilia (Agrigento) hanno presentato una denuncia ai carabinieri di Sciacca allo scopo di accertare le cause della morte della figlia, avvenuta all’os...

I genitori di una bambina di 4 anni di Sambuca di Sicilia (Agrigento) hanno presentato una denuncia ai carabinieri di Sciacca allo scopo di accertare le cause della morte della figlia, avvenuta all’ospedale «Giovanni Paolo II», dove era stata ricoverata poche ore prima. La procura ha già aperto un’inchiesta.

È stata disposta l’autopsia.

Stando a quanto si apprende, la piccola sarebbe giunta in ospedale, accompagnata da papà e mamma, con febbre alta.

In area di emergenza è stato deciso il suo ricovero nel reparto di Pediatria. Il quadro clinico è peggiorato fino al sopraggiungere del decesso. I familiari ipotizzano responsabilità dei sanitari.