AGRIGENTO: Elicottero privato atterra tra le auto del parcheggio di San Leone

“Agrigento è una città unica: per esempio può capitare che un elicottero atterri tranquillamente in un posteggio per auto”.

A denunciare quanto accaduto stamani a San Leone è l’associazione ambientalista Mareamico Agrigento.

“Un elicottero affittato da turisti inglesi sia atterrato tra le case e i bagnanti, per poter visitare la valle dei templi.

Alcuni pensano, che avendo del denaro, possano fare tutto ciò che gli viene in mente. Chissà cosa ne pensa la Polizia, intervenuta in forze nel posteggio!”, conclude Mareamico.

QUI IL VIDEO: https://www.facebook.com/835808973122116/videos/1692546414115030/