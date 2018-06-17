95047

AGRIGENTO: Elicottero privato atterra tra le auto del parcheggio di San Leone

“Agrigento è una città unica: per esempio può capitare che un elicottero atterri tranquillamente in un posteggio per auto”.A denunciare quanto accaduto stamani a San Leone è l’associazione ambientalis...

A cura di Redazione Redazione
17 giugno 2018 19:12
AGRIGENTO: Elicottero privato atterra tra le auto del parcheggio di San Leone -
Strane ma vere
Condividi

“Agrigento è una città unica: per esempio può capitare che un elicottero atterri tranquillamente in un posteggio per auto”.

A denunciare quanto accaduto stamani a San Leone è l’associazione ambientalista Mareamico Agrigento.

“Un elicottero affittato da turisti inglesi sia atterrato tra le case e i bagnanti, per poter visitare la valle dei templi.
Alcuni pensano, che avendo del denaro, possano fare tutto ciò che gli viene in mente. Chissà cosa ne pensa la Polizia, intervenuta in forze nel posteggio!”, conclude Mareamico.

QUI IL VIDEO: https://www.facebook.com/835808973122116/videos/1692546414115030/

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047