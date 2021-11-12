AGRIGENTO: FRAMMENTO DI METEORITE È CADUTO SUL VIADOTTO IMERA, TANTISSIME LE SEGNALAZIONI

Un frammento di meteorite è caduto ieri sera nei pressi del viadotto Imera ad Agrigento.

Lo ha immortalato il responsabile dell'Associazione ambientalista Mareamico di Agrigento, Claudio Lombardo, secondo cui il frammento sarebbe finito nei pressi del viadotto Himera, subito dopo l’uscita della città.

Tante le segnalazioni di persone che hanno assistito all’eccezionale evento dalla città di Agrigento. I più fortunati sono riusciti ad osservare il fenomeno in diretta dopo essere stati attratti dalla scia in cielo. L’effetto è stato quello di una vistosa scia luminosa di colore bianco/verde ha solcato il cielo. Alcuni dicono di aver visto dei frammenti per terra.

Carmelo Falco, astrofisico, dice. “Invito chi abbia effettuato il ritrovamento a contattarmi urgentemente per messaggio privato. È molto importante. Da astrofisico assicuro che potrebbe essere un ritrovamento molto importante per la scienza. Grazie mille. Aggiungo se possibile di segnare la posizione ma non toccarlo. Arriverò io a raccoglierlo con le dovute precauzioni allertando i colleghi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e il sistema di allerta meteoriti Prisma”.

Tantissime le segnalazioni. “Ero sul viadotto direzione Agrigento ed ho visto un bagliore blu”.