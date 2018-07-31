AGRIGENTO: LITE TRA SPOSINI PER IL CONTO DEL PRANZO DI NOZZE

E’ successo in una sala trattenimenti di Villaggio Mosè. Tutto era filato liscio per la coppia di sposini, due trentenni che vivono in un centro della provincia di Agrigento.Terminato il banchetto, co...

E’ successo in una sala trattenimenti di Villaggio Mosè. Tutto era filato liscio per la coppia di sposini, due trentenni che vivono in un centro della provincia di Agrigento.

Terminato il banchetto, con la gran parte degli invitati che aveva già lasciato la struttura, i neo sposi hanno raggiunto la stanza del responsabile per saldare il conto.

Una formalità, si direbbe. Non è stato così per i due agrigentini, parole fuori luogo e battute mal riuscite e il disastro è servito.

E’ scoppiata la lite. Un vaso rotto, qualche suppellettile rovinata, urla e parole grosse. Tutti impietriti di fronte all'inaspettato e inconsueto “spettacolo”.

Sul posto sono arrivati i poliziotti della sezione Volanti, che in poco tempo hanno ripristinato la normalità.