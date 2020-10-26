AGRIGENTO MATRIMONIO CON PIÙ DI 50 PERSONE, ARRIVANO I CARABINIERI: CENA INTERROTTA

I carabinieri hanno fatto irruzione in un banchetto nuziale con troppi invitati. Le persone che hanno preso parte al matrimonio erano più di 50. Il nuovo Dpcm parla di un limite consentito fino a 30 p...

I carabinieri hanno fatto irruzione in un banchetto nuziale con troppi invitati. Le persone che hanno preso parte al matrimonio erano più di 50. Il nuovo Dpcm parla di un limite consentito fino a 30 persone. Secondo quanto fatto sapere da La Sicilia, il blitz dei militari dell’Arma è avvenuto in una sala trattenimenti dell’Agrigentino.

Gli uomini in divisa sono arrivati intorno alle 21 e 30, proprio quando stava per iniziare il servizio. La cena, come da protocollo, è stata momentaneamente interrotta.

Il matrimonio degli agrigentini prevedeva un centinaio di invitati, poi il numero è stato ridotto ulteriormente. Ma nonostante ciò ha superato il limite consentito dal nuovo Dpcm. Potrebbero scattare delle multe, sia per gli sposi che per il titolare del posto.