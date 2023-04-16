AGRIGENTO. PENSIONATO LANCIA IL PROPRIO CANE DAL BALCONE E LO UCCIDE

Ad Agrigento un 79enne è stato denunciato per aver ucciso il proprio cane lanciandolo dal balcone di casa. L'episodio è avvenuto giovedì al secondo piano di un edificio di via Mario Rapisardi: l'uomo,...

L'episodio è avvenuto giovedì al secondo piano di un edificio di via Mario Rapisardi: l'uomo, per ragioni ancora non chiarite, ha preso il proprio cane, un esemplare di piccola taglia, e lo ha lanciato nel vuoto dal balcone.

Sul posto, su segnalazione di alcuni residenti della zona, sono arrivati i carabinieri, che hanno identificato e denunciato l'uomo alla Procura di Agrigento per il reato di uccisione di animali.