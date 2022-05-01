AGRIGENTO – Subisce furto d’identità del suo profilo e si ritrova su sito d’incontri

Rubano le foto che aveva postato su Instagram, e usando il nome e cognome della donna, hanno aperto un sito di incontri, e pornografia. Vittima del furto d’identità sul web è stata una quarantenne com...

Rubano le foto che aveva postato su Instagram, e usando il nome e cognome della donna, hanno aperto un sito di incontri, e pornografia. Vittima del furto d’identità sul web è stata una quarantenne commerciante agrigentina.

Sono stati alcuni conoscenti ad imbattersi nelle fotografie della quarantenne, pubblicate assieme ad altre di donne nude, o in pose oscene, su un sito di incontri hot.

Tra incredulità, e rabbia, la commerciante s’è rivolta alla polizia Postale, ed ha formalizzato una denuncia, a carico di ignoti, per furto di identità. Gli investigatori hanno avviato le indagini per provare a identificare chi si è appropriato ed ha utilizzato le fotografie, e le generalità dell’agrigentina.

Sono reati tra i più antipatici sul web, sostituzione di persona e furto di identità. Purtroppo anche tra i più diffusi. Sono 38 quelli denunciati dal 31 marzo del 2021 all’uno aprile di quest’anno alla Postale di Agrigento. Nel dettaglio 24 per sostituzione di persona, e 14 per furto d’identità.