AGRIGENTO: Tragedia al Giro d'Italia, incidente mortale, muore motociclista del servizio d'ordine
Incidente mortale al Giro d'Italia: un motociclista di 48 anni di un servizio d'ordine privato è stato travolto e ucciso.
La strada era chiusa al traffico per via della partenza della 5.a tappa del Giro.
Trasportato con l'elisoccorso in ospedale, l'uomo è deceduto poco dopo.
Dalle prime informazioni un automobilista, dopo avere forzato uno sbarramento disposto dagli organizzatori, nonostante il presidio delle squadre di Anas, è entrato in un tratto di strada chiuso al traffico per via della manifestazione sportiva, investendo un motociclista del servizio d’ordine.
L’automobilista, un italiano di circa sessant’anni, è stato fermato.
Sul posto, oltre i carabinieri e gli agenti della Polizia Stradale, anche il sostituto procuratore della Repubblica di Agrigento Paola Vetro e il procuratore aggiunto Salvatore Vella che coordina l’indagine.
