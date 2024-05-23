AGRIGENTO. TRENTACINQUENNE ACCOLTELLA MOGLIE E DUE FIGLI NELL’AGRIGENTINO, GRAVISSIMI LA DONNA E UN BIMBO DI 7 ANNI

Un tragico episodio di violenza si è verificato nella giornata di oggi a Cianciana, in provincia di Agrigento. Un uomo di 35 anni ha accoltellato la moglie e i due figli, un bambino e una bambina, in...

Un uomo di 35 anni ha accoltellato la moglie e i due figli, un bambino e una bambina, in seguito alla decisione della donna di separarsi.

L'aggressione è avvenuta nel primo pomeriggio, seminando il panico tra i residenti del piccolo centro. Subito dopo l'attacco, i soccorsi sono intervenuti tempestivamente.

La moglie e il figlio sono stati trasportati d'urgenza per le cure necessarie. Il bambino, in condizioni particolarmente gravi, è stato trasferito in elisoccorso a Palermo per ricevere trattamenti più avanzati.

La figlioletta, invece, è rimasta in casa con il padre che si è barricato, rifiutando di arrendersi. La situazione è diventata ancora più tesa fino all'arrivo di una squadra speciale dei carabinieri, pronti a intervenire per risolvere la crisi.

Mentre i medici del 118 lottavano per salvare la vita della donna, il 35enne ha infine deciso di consegnare la bambina ai soccorritori. Quest'ultimi sono riusciti a raggiungere la piccola utilizzando una gru.

L'intera comunità di Cianciana è sotto shock per l'accaduto. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli di questa drammatica vicenda e per assicurare alla giustizia il responsabile di tale gesto.