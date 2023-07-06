AGRIGENTO, UCCIDE LA MOGLIE TAGLIANDOLE LA GOLA POI SI IMPICCA IN CASA

Omicidio-suicidio a Fontanelle, un quartiere periferico di Agrigento.Le vittime sono una coppia di coniugi: lei di 45 anni e lui di 47.La donna è stata trovata con la gola tagliata mentre l'uomo, all'...

Omicidio-suicidio a Fontanelle, un quartiere periferico di Agrigento.

Le vittime sono una coppia di coniugi: lei di 45 anni e lui di 47.

La donna è stata trovata con la gola tagliata mentre l'uomo, all'interno dell'abitazione di via Alessio Di Giovanni, era invece impiccato.

Sul posto, sono accorse le pattuglie della Questura di Agrigento che stanno, dopo aver identificato le vittime, cercando di ricostruire cosa sia accaduto. L'uomo, secondo la polizia, pare che soffrisse da diversi mesi di una forte depressione, si era licenziato dal lavoro, ed era in cura.

La moglie, con il suo impiego in un negozio, riusciva a far fronte alle spese familiari. Ma la situazione in quella casa di Fontanelle pare fosse molto complicata.

A chiamare la polizia è stato il figlio della coppia che si era allarmato perché nessuno dei genitori rispondeva al telefono.

Il giovane è andato nell'abitazione per controllare ed ha fatto la drammatica scoperta. (ANSA).