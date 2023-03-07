AI DOMICILIARI A PATERNÒ, BECCATO A CATANIA: ARRESTATO 26ENNE

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato in flagranza un 26enne pregiudicato di Paternò per evasione, in atto sottoposto alla misura cautelare degli arre...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato in flagranza un 26enne pregiudicato di Paternò per evasione, in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio.

Nella nottata i militari dell’Arma, impegnati in un servizio di controllo del territorio di contrasto all’illegalità diffusa, nel transitare in via Auteri hanno notato un giovane aggirarsi con atteggiamento sospetto tra le auto in sosta lungo la predetta strada.

Nella circostanza il giovane, alla vista dell’auto dei Carabinieri, ha provato a “defilarsi” tra le stradine limitrofe, sgattaiolando con passo veloce per evitare i militari operanti che, scesi prontamente dall’auto, lo hanno tallonato, fermato a pochi metri di distanza e sottoposto a controllo.

Nonostante il giovane fosse sprovvisto di documenti di riconoscimento i Carabinieri lo hanno subito riconosciuto nella persona del 26enne poiché già noto per pregressi gravami giudiziari e, all’esito degli accertamenti effettuati, hanno anche accertato che fosse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nel comune di Paternò.

I Carabinieri hanno nuovamente sottoposto il 26enne alla misura degli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto.