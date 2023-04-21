95047

AIUTATEMI A RITROVARE ATOS

A cura di Redazione Redazione
21 aprile 2023 09:59
AIUTATEMI A RITROVARE ATOS -
SOS Animali
Si chiama Atos.

È scomparsa nella giornata di ieri, 20 Aprile 2023 da via Mulini , nella zona zona Stadio Comunale di Paternò.

Non è solita allontanarsi, la piccola Lucia di 6 anni piange da giorni, aiutatemi :-)

Chiunque la trovasse è pregato di contattare al 347/3417797".

