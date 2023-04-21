AIUTATEMI A RITROVARE ATOS
Si chiama Atos.È scomparsa nella giornata di ieri, 20 Aprile 2023 da via Mulini , nella zona zona Stadio Comunale di Paternò.Non è solita allontanarsi, la piccola Lucia di 6 anni piange da giorni, ai...
A cura di Redazione
21 aprile 2023 09:59
Si chiama Atos.
È scomparsa nella giornata di ieri, 20 Aprile 2023 da via Mulini , nella zona zona Stadio Comunale di Paternò.
Non è solita allontanarsi, la piccola Lucia di 6 anni piange da giorni, aiutatemi :-)
Chiunque la trovasse è pregato di contattare al 347/3417797".
AIUTATEMI A RITROVARE ATOS
[contact-form-7 id="149307" title="SOS ANIMALI - SMARRITI E RITROVATI"]