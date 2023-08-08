AIUTATEMI A RITROVARE SIMBA
Si chiama Simba
È scomparsa nella giornata di sabato , 5 Agosto 2023 dalla zona San Giovanni a Giardini Naxos ,
Si tratta di un Volpino di Pomerania, qualcuno ci ha riferito che è stato visto in braccio ad una persona , Vi prego aiutatemi.
Chiunque può fornirci informazioni ci contatti ai seguenti recapiti:
3208282545-3208282535