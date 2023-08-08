95047

AIUTATEMI A RITROVARE SIMBA

Si chiama SimbaÈ scomparsa nella giornata di sabato , 5 Agosto 2023 dalla zona San Giovanni a Giardini Naxos , Si tratta di un Volpino di Pomerania, qualcuno ci ha riferito che è stato visto in bracci...

A cura di Redazione Redazione
08 agosto 2023 11:59
AIUTATEMI A RITROVARE SIMBA -
SOS Animali
Condividi

Si chiama Simba

È scomparsa nella giornata di sabato , 5 Agosto 2023 dalla zona San Giovanni a Giardini Naxos ,

Si tratta di un Volpino di Pomerania, qualcuno ci ha riferito che è stato visto in braccio ad una persona , Vi prego aiutatemi.

Chiunque può fornirci informazioni ci contatti ai seguenti recapiti:

3208282545-3208282535

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047