"Aiuto, non si apre il carrello": atterraggio d'emergenza a Catania

L'aereo proveniva da Rimini. Lo scalo di Fontanarossa è rimasto chiuso

95047.it Sono rimasti illesi e sono scesi dal portellone anteriore i 18 passeggeri e i tre componenti dell'equipaggio dell'aereo della compagnia Air Vallè proveniente da Rimini che ha fatto un atterraggio di emergenza sulla pista dell'aeroporto di Catania per la mancata apertura del carrello. Il velivolo è un Folker 50 e non un Atr come si era appreso in un primo momento. L'aeromobile è ancora sulla pista e per il momento lo scalo è chiuso. Si stanno verificando anche i danni che avrebbe subito la pista prima di riaprirlo. Secondo quanto si è appreso per passeggeri ed equipaggio soltanto una grande paura ma nessun danno. (Fonte Ansa)