AL BANO E SGARBI FISCHIATI IERI DURANTE IL CONCERTO PER BATTIATO, ABBANDONANO IL PALCO

Al Bano e Sgarbi fischiati da tutto il pubblico. È quando accaduto ieri sera, martedì 21 settembre, all’Arena di Verona in occasione di Invito Al Viaggio, il concerto-tributo per Franco Battiato al qu...

Al Bano e Sgarbi fischiati da tutto il pubblico. È quando accaduto ieri sera, martedì 21 settembre, all’Arena di Verona in occasione di Invito Al Viaggio, il concerto-tributo per Franco Battiato al quale hanno partecipato 50 artisti e tanti ospiti. Fra loro anche il cantautore di Cellino San Marco e il noto critico d’arte. L’arrivo dei due, però, non è stato gradito dal pubblico che li ha accolti con una serie di fischi costringendoli a desistere e ad abbandonare la scena.

Non appena saliti sul palco, il cantautore e il critico d’arte – presenti in qualità di amici di Franco Battiato – sono stati travolti da una bomba di fischi. Nei video registrati durante l’episodio si nota il palese imbarazzo dei due ospiti, che prima di decidere il da farsi hanno temporeggiato in silenzio.

“Scusate, buonasera. Se sono qua è colpa sua [indicando Sgarbi] e anche mia. Vorrei dedicarvi una poesia, vorrei dedicarvi un sonetto, vorrei fare tutto quello che ho in mente di fare ma la miglior cosa è che io me ne vada così come sono arrivato, facendo la gioia di parecchi di voi. Vitto’, di’ tu qualche cosa”.

A quel punto Sgarbi ha fatto il suo intervento:

“Saluto mia sorella e tanto mi basta, e a quelli che mi insultano dico ‘siate felici'”.

Le immagini mostrano il critico d’arte lasciare il palco a suon di “buffone” e “basta”. Subito dopo Al Bano ha ripreso la parola prima di lasciare definitivamente il palco:

“Ma ci sono molti americani stasera tra di voi, no? Perché onestamente non riesco a capire se questo suono è americano o italiano. Gli americani, quando c’è gioia, fischiano. Un abbraccio a tutti quanti voi e un buon autunno. Ciao”.

Al Bano e Sgarbi, fischiati durante l’omaggio a Franco Battiato, per il momento non hanno commentato l’episodio. Il critico d’arte continua sui social la sua battaglia contro il green pass ma non si esclude che possa rilasciare qualche dichiarazione nelle prossime ore. Il cantautore di Cellino San Marco, al contrario di Sgarbi, è meno attivo sui social e difatti sui suoi canali non viene fatta menzione dell’accaduto.

FONTE