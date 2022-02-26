AL CANNIZZARO LA PRIMA TAPPA PASTORALE NEGLI OSPEDALI DEL NUOVO ARCIVESCOVO RENNA

«Specie in tempi di Covid, la vostra opera si rivela quanto mai essenziale: grazie per quello che avete fatto e per quello che continuerete a fare». Così l’Arcivescovo di Catania mons. Luigi Renna si...

«Specie in tempi di Covid, la vostra opera si rivela quanto mai essenziale: grazie per quello che avete fatto e per quello che continuerete a fare». Così l’Arcivescovo di Catania mons. Luigi Renna si è rivolto agli operatori sanitari in occasione della sua prima visita pastorale al Cannizzaro, dove ha ricevuto l’accoglienza del mondo della sanità. Erano presenti l’Assessore alla Salute della Regione Siciliana Ruggero Razza, i vertici delle Aziende ospedaliere e sanitaria, il commissario Covid, direttori di unità operativa, coordinatori, volontari, cappellani ospedalieri.

Riferendosi alla pandemia, mons. Renna ha sottolineato come «ci siamo tutti resi conto dell’esigenza di avere presidi sanitari flessibili, capaci di affrontare l’emergenza: più lo sono stati, più sono andati incontro alle necessità dei malati». Ha poi voluto pregare per le vittime del Covid, ricordando di avere perso per questo la madre, e agli operatori ha indirizzato parole di riconoscenza e di esortazione: «Sia questo – ha affermato a conclusione dell’omelia – il luogo dove si lavora con scienza e coscienza, dove si mette al centro l’uomo, dove ci si prende cura della persona, in particolare di quei piccoli che le varie circostanze della storia chiedono la priorità nella nostra attenzione».

Il benvenuto e il ringraziamento a mons. Renna sono stati portati dal dott. Salvatore Giuffrida, direttore generale dell’Azienda Cannizzaro: «La pandemia – ha detto – ha messo e mette sotto pressione gli ospedali, che comunque grazie all’impegno del personale hanno continuato e continuano a curare tutti, specie in una struttura vocata all’emergenza come questa». A dare il saluto all’Arcivescovo era stato mons. Mario Torracca, cappellano del Cannizzaro e direttore dell’Ufficio diocesano della Pastorale della Salute: «La sua presenza qui è motivo di gioia e di speranza, Le chiediamo di esserci sempre vicini per sostenerci e incoraggiarci».

Dopo la celebrazione, accompagnato tra gli altri dall’assessore Razza, dal direttore Giuffrida, dal direttore sanitario Diana Cinà, Renna ha fatto una breve visita in Rianimazione, in Osservazione Breve Intensiva e in Pronto Soccorso e ha apprezzato la cappella dell’ospedale. Ha anche annunciato che nelle prossime settimane, ogni giovedì, si recherà negli altri ospedali cittadini.