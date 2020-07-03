AL CASELLO DI SAN GREGORIO CON 5 CHILI DI COCAINA: IN MANETTE

La Polizia di Stato ha tratto in arresto GIUFFRIDA Salvatore (cl. 1968), pregiudicato;in quanto ritenuto responsabile del reato di trasporto e detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina.Nel...

La Polizia di Stato ha tratto in arresto GIUFFRIDA Salvatore (cl. 1968), pregiudicato;

in quanto ritenuto responsabile del reato di trasporto e detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Nel corso dei controlli svolti dalla Questura di Catania e dalla Squadra Mobile su persone sospette provenienti dalla Calabria, l’attenzione investigativa si soffermava su una Fiat Punto di colore grigio.

Veniva predisposto un servizio di osservazione presso il casello autostradale di San Gregorio dove si procedeva al controllo.

In tale contesto è stato identificato Giuffrida Salvatore.

Visti i sospetti maturati, si procedeva al controllo della vettura presso gli uffici della Squadra Mobile che consentiva di rinvenire, all’interno di un vano occulto ricavato nella scocca posteriore del veicolo, cinque involucri cd. “panetti” contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di kg 5 di cocaina

La droga, del valore di oltre € 250.000, immessa sul mercato avrebbe fruttato una cifra pari a € 800.000 circa.

Espletate le formalità di rito, GIUFFRIDA Salvatore veniva associato presso il carcere di Catania - Piazza Lanza a disposizione dell’A.G.