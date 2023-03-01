AL PALASPORT DI CROTONE LA CAMERA ARDENTE PER I MIGRANTI MORTI NEL NAUFRAGIO

ltra notte di ricerche in mare a Steccato di Cutro, nel crotonese, dove all'alba di domenica un barcone con almeno 180 persone a bordo è naufragato davanti alla costa. L'ultima vittima è stata recuper...

ltra notte di ricerche in mare a Steccato di Cutro, nel crotonese, dove all'alba di domenica un barcone con almeno 180 persone a bordo è naufragato davanti alla costa.

L'ultima vittima è stata recuperata ieri sera, poco prima delle otto, a Steccato, dove il mare ha restituito il corpicino di un bimbo tra i 7 e i 10 anni. Poche ore prima era stato rinvenuto il cadavere di un uomo di circa 30 anni. Sono 66, al momento, le vittime accertate del naufragio.

Le salme al momento identificate sono 28, di cui 25 afghani, 1 pakistano, un palestinese e un siriano.

La camera ardente al Palasport di Crotone aprirà questa mattina, a partire dalle 9. Sempre oggi è previsto un momento di preghiera per le vittime.