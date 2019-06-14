AL “PICCOLO TEATRO” STASERA LA IV EDIZIONE DEGLI AWARDS OF FOOTBALL STARS (PALLONE D’ORO SICILIANO)

Ancora il Piccolo Teatro di via Monastero a Paternò, la cornice della edizione numero quattro, del premio ideato dal paternese Carmelo Licciardello, volto noto nel panorama calcistico siciliano, in sc...

Ancora il Piccolo Teatro di via Monastero a Paternò, la cornice della edizione numero quattro, del premio ideato dal paternese Carmelo Licciardello, volto noto nel panorama calcistico siciliano, in scena venerdì 14 giugno 2019.

Una parterre foltissimo, composto da uomini e donne che nel corso della stagione appena conclusa, si sono contraddistinti per merito, tenacia, risultati ed obiettivi centrati.

Dalle giovanili all’Eccellenza, passando per la prima categoria e promozione, saranno premiate squadre, dirigenti, allenatori, giornalisti che hanno lasciato un segno in questa entusiasmante stagione calcistica, ma non solo.

Non mancheranno ospiti d’eccezione, fra questi Maurizio Anastasi, ex calciatore fra gli altri, del Calcio Catania, fra coloro i quali contribuirono alla scalata ed all'approdo, della squadra etnea, nella massima serie nazionale.

Fra i premi che verranno consegnati, spicca senz’altro, quello legato al nome del dirigente sportivo belpassese, Salvo Vadalà, prematuramente e tragicamente scomparso in un drammatico incidente stradale, nel dicembre 2017.

Al culmine, la consegna del premio più ambito, il Pallone d’oro siciliano.

In nomination: Simone Abate (Catania S.Pio X) Giorgio Cicirello (Città di Sant’Agata) Daniele Arena (Marina di Ragusa) Alfio Chiavaro (Licata Calcio) Benedetto Iraci (Canicattì) e Daniele Ancione (Calcio Biancavilla).

La conduzione della serata è stata affidata alla giornalista Federica Zammataro.