MISTERBIANCO: AL SUPERMERCATO CON GUANTI E MASCHERINA: BECCATO LADRO

ritenuto responsabile di furto aggravato.

Utilizzando tutte le accortezze che il periodo storico richiede (indossava mascherina e guanti), è entrato nell’ipermercato “Metro” di via Carlo Marx a Misterbianco e fingendo di acquistare degli alimenti, per i quali si presenterà regolarmente alla cassa, ha occultato nello zaino ben sei bottiglie di champagne scelte con estrema cura e conoscenza del prodotto: 3 di Moet & Chandon Imperial e 3 di Moet & Chandon Rosè Imperial.

Pensava di averla fatta franca ma, grazie alla consolidata collaborazione tra gli addetti alla sicurezza del centro commerciale e i carabinieri, dinanzi a lui si sono materializzati i militari di pattuglia che perquisendolo hanno recuperato la refurtiva restituendola al responsabile dell’ipermercato.