AL VIA A CATANIA LE RIPRESE DEL NUOVO FILM DI FICARRA E PICONE

Dopo tanta attesa sono iniziate a Catania le riprese del nuovo film di Ficarra e Picone, per la prima volta diretti dal regista Francesco Amato. Soggetto e sceneggiatura sono di Salvo Ficarra, Valentino Picone, Francesco Amato, Davide Lantieri e Fabrizio Testini.

Ficarra e Picone quest’anno festeggiano 30 anni di carriera e sono reduci del successo del loro ultimo film La stranezza, che ha vinto 4 David di Donatello nelle categorie “scenografia” (Giada Calabria, Loredana Raffi), “costumi” (Maria Rita Barbera), “produzione” (Angelo Barbagallo per Bibi film, Attilio De Razza per Tramp limited con Medusa Film e Rai cinema) e “sceneggiatura originale” (Roberto Andò, Ugo Chiti e Massimo Gaudioso).

PEr il nuovo film otto le settimane di lavorazione tra Catania (con il sostegno della Film Commission locale) e Roma, per il nuovo lungometraggio (non c’è ancora il titolo) che uscirà a Natale per Medusa Film.

La produzione è di Attilio De Razza per Tramp Limited con la collaborazione di Medusa Film.