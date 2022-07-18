AL VIA BONUS BENZINA 200 EURO, ANCHE LE PER AUTO ELETTRICHE. ECCO COME RICHIEDERLO

Caduti gli ultimi dubbi interpretativi, il bonus carburanti può partire sul serio, circa due mesi dopo la conversione in legge del decreto approvato il 21 marzo. In sintesi: tutti i datori di lavoro d...

Caduti gli ultimi dubbi interpretativi, il bonus carburanti può partire sul serio, circa due mesi dopo la conversione in legge del decreto approvato il 21 marzo. In sintesi: tutti i datori di lavoro del settore privato potranno erogare ai propri dipendenti, per il solo periodo d’imposta 2022, un buono esentasse del valore massimo di 200 euro da utilizzare per l’acquisto di carburante per autotrazione, quindi benzina, gasolio, Gpl o metano. E anche per ricaricare la batteria dei veicoli elettrici o ibridi plug-in. Questo era uno dei punti interrogativi chiariti dalla circolare 27 emanata dall’Agenzia delle entrate il 14 luglio.

CHI PUÒ EROGARLO

Un altro fra i dubbi maggiori emersi dopo l’approvazione della legge numero 51 del 20 maggio 2022 era su chi potesse effettivamente distribuire il bonus benzina. La norma parla espressamente di “datori di lavoro privati”. L’Agenzia delle entrate ha chiarito che con questa espressione s’intendono tutti i soggetti che operano nel settore privato.

Quindi aziende e anche lavoratori autonomi che impieghino dei dipendenti. Sono quindi escluse le amministrazioni pubbliche. Invece rientrano tra chi può erogare il buono gli enti pubblici economici, considerati come rientranti nel settore privato. Dettaglio importante: il datore di lavoro “può” concedere il bonus, non “deve”. La legge non prevede un obbligo in tal senso.

CHI PUÒ RICEVERLO.

Il buono benzina spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti dei soggetti operanti nel settore privato. Non ci sono distinzioni né limiti di reddito. Il bonus si può ricevere anche se già si usufruisce di altri benefit. Nel caso in questione, si possono avere benefit non tassati fino a 258,23 euro e uno o più buoni benzina per un valore massimo di 200 euro. Significa che i 200 euro sono un limite complessivo suddivisibile in più buoni, non che ogni buono possa raggiungere 200 euro. Infine, l’Agenzia delle entrate specifica che il bonus carburanti può sostituire il premio di risultato (previsto dalla legge 208 del 28 dicembre 2015, commi da 182 a 190).